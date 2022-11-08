Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть официальная позиция, зафиксированная президентом Зеленским. Она очень четкая. Это не вопрос Херсона или не вопрос Луганска или Донецка. Это вопрос того, что на юридической территории Украины, на де-юре территории Украины, а это вся территория, включая оккупированные территории, не может существовать пророссийский анклав. Потому что это не будет переговорная позиция. Потому что это вызовет только дополнительную нагрузку на процесс, идущий после переговоров", - заявил он.

По его словам, если будут освобождены Херсон, Донецк, Луганск или часть Запорожской области, это будет позиция силы.

"Тогда, безусловно, Украина может сказать: мы предлагаем вам в течение 72 или 96 часов покинуть всю территорию, вывести все вооруженные силы. Да, может быть такая позиция силы. Но все равно ключевое (мы, опять же, возвращаемся ) – российские оккупационные силы должны прекратить находиться на территории Украины и все. И после этого любой переговорный процесс", - подчеркнул Подоляк.

La Repubblica опубликовала материал, в котором утверждает , что победа над россиянами в Херсоне может начать реальные мирные переговоры с Москвой.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов спрогнозировал освобождение Херсона до конца ноября.

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