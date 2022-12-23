Об этом информирует в телеграме советница руководителя Офиса президента Дарина Заривна .

"Одна из самых любимых тем российской пропаганды – "вторжение из Беларуси" снова вбрасывается в наше медийное пространство", – пишет Заривна.

Сообщается, что пропагандисты и боты в соцсетях распространяют информацию от якобы проверенных источников – знакомых.

"Причем, вбросы делают через откровенно зашкваренных персонажей, параллельно запуская слухи через мессенджеры в стиле "мой знакомый военный сказал", - добавила советница.

Заривна пишет, что на такую информацию ответ может быть кратким – готовность наших ВСУ.

"Слушайте только официальных спикеров. Враг хочет влиять на ваши нервы в канун праздничных дней, не надо давать ему шансов на успех", - добавила представительница ОП.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессор готовит около 200 тыс. новых военных.

Уже 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с беларусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

Появилась информация от Беларусского Гаюна, что Россия начала перекидывание на юг Беларуси техники, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными ВС РФ. 20 декабря фиксировали перевозку танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с беларусских полигонов в северной и центральной частях страны. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что рядом с беларусско-украинской границей не зафиксировано резкого увеличения ни военной техники, ни личного состава российских военных.

Военный и общественный деятель генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун уверен, что ВСУ смогут остановить и разбить беларусскую армию, если она пересечет границу с Украиной.

22 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком.

23 декабря сообщается , что из России прибыла партия зенитно-ракетных комплексов Тор-М2К в Беларусь.

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