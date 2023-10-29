В ОП подвели итоги встречи по украинской Формуле мира на Мальте

Об этом сообщил руководитель Офиса президента и глава украинской делегации на Мальте Андрей Ермак.

На встрече присутствовали представители 66 государств и международных организаций.



"Важно, что количество участников и международная поддержка растет. К встрече на Мальте присоединились делегации многих государств Азии, Африки, Латинской Америки. Для сравнения – в предыдущей встрече участвовало 42 делегации", - подчеркнул Ермак.

По его словам, во время встречи участники рассмотрели конкретные направления формулы мира и наработки по их реализации. Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах Формулы мира: ядерной, радиационной, продовольственной, энергетической безопасности, освобождении всех пленных и депортированных лиц и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка.



Как добавил руководитель ОП, планы по каждому из этих вопросов были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители дипломатических учреждений разных стран из всех регионов мира. Каждый пункт плана представляли и комментировали представители разных государств, а также украинские чиновники.

Фото: Офис президента

Кроме того, члены международной рабочей группы и министр энергетики Украины Герман Галущенко презентовали план по ядерной и радиационной безопасности, целью которого является полный вывод российского военного и гражданского персонала, оружия и оборудования с территории Запорожской АЭС и передачу контроля над станцией Украине.

"План предусматривает усиление роли МАГАТЭ в контроле за соблюдением правил эксплуатации ядерных установок, определение технических условий для безопасного возвращения ЗАЭС под контроль Украины, изучение механизмов ответственности за несоблюдение международно признанного принципа ядерной безопасности", - пояснил Ермак.



Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко совместно с представителями международной рабочей группы презентовала план, предусматривающий установление международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия. Для этого предложено усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры в Украине, обеспечить разминирование морских путей в Черном море, необходимых для безопасного судоходства к украинским портам, необходимую поддержку страхования судов и грузов, перевозимых в и из морских портов Украины.

Фото: Офис президента

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец представил план возвращения депортированных украинских детей, гражданских заложников и военнопленных.

"План действий предусматривает создание международной мониторинговой группы и определение механизма сбора информации о депортированных детях, гражданских заложниках и военнопленных, получение доступа к местам их содержания, дополнительные санкции против России и ее официальных лиц за нарушение международного гуманитарного права, международное давление на Россию с целью оказания ООН и МККК беспрепятственного доступа к украинским пленным и тому подобное", - добавили в Офисе президента.



К тому же, план по реализации пункта о соблюдении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка презентовали заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и народный депутат Галина Михайлюк. Целью усовершенствования имеющихся механизмов реализации базового принципа уважения к территориальной целостности и суверенитета, закрепленного в Уставе ООН.

Фото: Офис президента

Накануне сообщалось , что во время саммита Украина и Нидерланды начали переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что украинская Формула мира становится глобальной: почти 70 мировых субъектов уже присоединились к процессам по ней.

Для достижения этих целей предложено сконцентрировать усилия на реформе Совета Безопасности ООН и ограничении права вето, усилении роли Международного суда ООН путем признания обязательной юрисдикции суда во всех спорах по поводу нарушений устава ООН и обеспечения немедленного исполнения его решений, создании системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств.