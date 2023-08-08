Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Ермака, все собравшиеся представители государств задекларировали полную поддержку и уважение независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Все понимают необходимость совместного плана цивилизованного мира по прекращению этой войны", - отметил он.

В частности, Ермак также подчеркнул, что во всех выступлениях членов украинской делегации четко отмечалось необходимость вывода войск РФ с территории Украины, что является одним из пунктов Формулы мира.

Кроме того, Ермак отметил, что встреча в Джидде представителей более 40 стран без участия России стала огромным ударом по кремлевским властям. Сейчас российское руководство пытается дезинформировать международное сообщество относительно результатов этих консультаций.

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Он также добавил, что участники встречи в Джидде согласовали проведение следующего раунда консультаций. Это поддержали все стороны.

"В ближайшее время мы проведем следующую встречу советников. И будем постепенно двигаться к проведению Глобального саммита мира", – рассказал он.

Также Ермак отметил, что мирный саммит будет учредительным и на нем должна быть принята за основу Формула мира Владимира Зеленского.

"После этого лидеры государств могут дать "зеленый свет", чтобы прошли отдельные международные конференции, саммиты, посвященные каждому из пунктов Формулы мира", – добавил руководитель ОП.

Кроме того, Ермак напомнил, что параллельно начаты переговоры с США по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украины на пути в НАТО, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины.

"Мы также договорились со всеми странами, которые являются подписантами декларации в Вильнюсе и которые присоединились к ней, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся. Более того, мы надеемся, что первые соглашения могут появиться уже к концу текущего года. года. Эти гарантии безопасности – как ПВО против грядущей мировой войны", – отметил он.

Фото: Прессслужба Офиса президента Украины

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Позже, 7 августа, сообщалось, что в министерстве иностранных дел Китая заявили , что международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус".

Во вторник, 8 августа, сообщалось, что Институт изучения войны считает, что саммит в Джидде в Саудовской Аравии показал очевидное усиление разногласий между Пекином и Москвой в вопросе урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины.

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Эспрессо.TV.