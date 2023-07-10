Об этом информирует заместитель главы Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов в интервью РБК-Украина .

"Давайте объективно, на столе у нас те же варианты. Первый вариант – это резолюция Генассамблеи ООН о создании Трибунала и подписание международного договора между ООН и Украиной. Вторая версия – широкоформатный международный договор с декларацией о подписании которого выходит Украина. Фактически это модель Нюрнберга, когда каждая страна подписывает, ратифицирует и признает юрисдикцию этого трибунала у себя", – рассказал Смирнов.

Третий вариант, не устраивающий Украину в редакции, в которой это обсуждалось, – гибридный трибунал.

Смирнов подчеркнул, что этот трибунал будет частью судебной системы Украины с возможностью привлечения интернационального компонента в его работу. Он может даже находиться за пределами страны.

"Нам это не подходит однозначно, я в очередной раз говорю об этом. Первое – в условиях военного положения для того, чтобы создать такой суд, нужно изменить Конституцию, а изменения Конституции в условиях военного положения невозможны. Вторая причина – создание подобного трибунала как части Судебная система Украины содержит высокий риск того, что юридическая оценка преступления агрессии России против Украины сузится фактически до уровня межгосударственного конфликта двух стран", - добавил заместитель начальника ОП.

Украина категорически отвергает версию гибридного трибунала, поскольку ей не нужно решение трибунала именем страны, это должно быть признание цивилизованного мира. Остальные версии вокруг интернационализированной модели еще обсуждаются.

По словам Смирнова, есть интересные опции, которые обсуждались в Варшаве. К примеру, создание трибунала в авторитетной юрисдикции, признанной во всем мире, покрытой Резолюцией Генассамблеи ООН, что позволит ключевым партнерам Украины подписать договоры с этой юрисдикцией о признании решений трибунала.

Что известно о создании спецтрибунала над РФ

Потребность в создании спецтрибунала возникла потому, что Международный уголовный суд в Украине владеет юрисдикцией только в отношении совершенных российскими террористами преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Агрессию России расследовать он не может – Украина не подписала в свое время Римский устав Международного уголовного суда, а РФ в 2016 году отозвала свою подпись. Возможности ООН по данному вопросу тоже ограничены. Именно поэтому возникла идея создать спецтрибунал, который получит юрисдикцию расследовать совершенное Россией преступление против мира, позволит преследовать в судебном порядке руководство РФ и не даст ему избежать ответственности.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ.

В июне Офис президента сообщил, что эту идею поддержали уже 38 стран .

13 июня Зеленский поручил наработать проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала за преступления РФ против Украины, а 1 июля ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала.

Четвертая рабочая встреча координационной группы по разработке модели создания трибунала состоялась 30 июня в Варшаве.

Парламентская ассамблея ОБСЕ 1 июля одобрила резолюцию украинской делегации по действиям ОБСЕ в условиях российской вооруженной агрессии. в которой поддержало создание спецтрибунала по привлечению россиян к ответственности за военные преступления в Украине.

3 июля в Гааге открыли международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что станет первым шагом к возможному трибуналу для руководства страны-агрессоры.