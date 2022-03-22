В ОП ожидают разговора Зеленского и Си Цзиньпина о войне в Украине
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает на то, что Китай сыграет роль в завершении войны с РФ
Об этом он написал в Twitter.
"Ведущие страны Запада и Востока должны договориться по вопросу сдерживания России. Китай является одним из самых мощных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет важную роль в завершении этой войны. Мы ожидаем разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпина", - отметил Ермак.
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