В ОП ожидают разговора Зеленского и Си Цзиньпина о войне в Украине

Об этом он написал в Twitter.



"Ведущие страны Запада и Востока должны договориться по вопросу сдерживания России. Китай является одним из самых мощных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет важную роль в завершении этой войны. Мы ожидаем разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпина", - отметил Ермак.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb