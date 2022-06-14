Об этом Подоляк написал в twitter .

"Ираклий Гарибашвили, никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет. Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией. Евросоюз платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Потому что ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди на кандидатство?" – спросил Подоляк.

13 июня Ираклий Гарибашвили заявил , что статуса кандидата в ЕС в первую очередь заслуживает его страна, а затем Украина и Молдова.

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