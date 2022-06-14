В ОП ответили на заявление Гарибашвили, что Грузия заслуживает статуса кандидата на вступление в ЕС больше, чем Украина
Советник Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал премьера Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что его страна больше заслуживает статуса кандидата на вступление в Евросоюз, чем Украина
Об этом Подоляк написал в twitter .
"Ираклий Гарибашвили, никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет. Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией. Евросоюз платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Потому что ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди на кандидатство?" – спросил Подоляк.
- 13 июня Ираклий Гарибашвили заявил , что статуса кандидата в ЕС в первую очередь заслуживает его страна, а затем Украина и Молдова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.27
Покупка 34.27Продажа 35.12
-
EUR
Покупка 35.66Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное