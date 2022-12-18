В ОП отреагировали на запрет ФИФА обнародовать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022, украинские футболисты распространили ролик в соцсетях
В Офисе президента Украины заявили, что ФИФА потеряла понимание футбола из-за запрета обнародовать обращение Владимира Зеленского с призывом к миру перед финалом чемпионата мира
Об этом сообщает CNN .
"ФИФА потеряло ценное понимание футбола - как игры, объединяющей народы, а не поддерживающей разногласия. В обращении президента нет ничего, что придает политическую окраску спортивному мероприятию, а именно субъективным оценкам, политическим сигналам и тем более обвинениям. В ФИФА еще есть время исправить свою ошибку. ФИФА не должна бояться, что слова мира будут услышаны на всемирном футбольном празднике, представляющем мир", – заявили в Офисе президента.
По данным американского издания, власти Катара согласились показать обращение Зеленского с призывом к миру, однако инициативу заблокировала Международная федерация футбольных ассоциаций, назвавшая видео политическим.
CNN получила речь Зеленского, записанную накануне финала. В ролике президент Украины говорит, что футбол призван объединять мир и призывает к "чемпионату мира, а не мировой войне".
"Этот чемпионат мира еще раз доказал, что разные страны и национальности могут решать, кто сильнее в честной игре, а не в игре с огнем, на зеленом поле, а не на красном поле боя", - сказал Зеленский.
Кроме того, обращение президента уже обнародовали украинские футболисты в социальных сетях.
В частности, ролик распространили Александр Шовковский, Роман Яремчук, Александр Зубков, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Бойко, Виктор Коваленко, Андрей Лунин и Андрей Пятов.
В финале чемпионата мира сегодня сыграют сборные Аргентины и Франции. Матч начнется в 17.00.
- 16 декабря стало известно, что ФИФА отказала Зеленскому в просьбе поделиться посланием перед финалом чемпионата мира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное