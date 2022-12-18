Об этом сообщает CNN .

"ФИФА потеряло ценное понимание футбола - как игры, объединяющей народы, а не поддерживающей разногласия. В обращении президента нет ничего, что придает политическую окраску спортивному мероприятию, а именно субъективным оценкам, политическим сигналам и тем более обвинениям. В ФИФА еще есть время исправить свою ошибку. ФИФА не должна бояться, что слова мира будут услышаны на всемирном футбольном празднике, представляющем мир", – заявили в Офисе президента.

По данным американского издания, власти Катара согласились показать обращение Зеленского с призывом к миру, однако инициативу заблокировала Международная федерация футбольных ассоциаций, назвавшая видео политическим.

CNN получила речь Зеленского, записанную накануне финала. В ролике президент Украины говорит, что футбол призван объединять мир и призывает к "чемпионату мира, а не мировой войне".

"Этот чемпионат мира еще раз доказал, что разные страны и национальности могут решать, кто сильнее в честной игре, а не в игре с огнем, на зеленом поле, а не на красном поле боя", - сказал Зеленский.

Кроме того, обращение президента уже обнародовали украинские футболисты в социальных сетях.

В частности, ролик распространили Александр Шовковский, Роман Яремчук, Александр Зубков, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Бойко, Виктор Коваленко, Андрей Лунин и Андрей Пятов.

В финале чемпионата мира сегодня сыграют сборные Аргентины и Франции. Матч начнется в 17.00.

16 декабря стало известно, что ФИФА отказала Зеленскому в просьбе поделиться посланием перед финалом чемпионата мира.

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