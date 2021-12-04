В ОП не один "крот", а целая группа таких людей: Луценко о разведчиках, Цемахе и "кротоферме" Зеленского

Об этом Луценко написал в Facebook.

По его словам, 3 декабря на шоу Савика Шустера был руководитель операций по вывозу Владимира Цемаха из "ДНР" в Киев Роман Червинский. Благодаря этой операции ГПУ и международная следственная группа получили ключевойго свидетеля теракта российской армии против нидерландского гражданского самолета МН17.

"Руководитель управления департамента контрразведки Червинский заявил, что позже Цемаха отдали РФ, а самого его уволили сразу после разговора Зеленского и Путина. Могу подтвердить две вещи: 1. Голландская прокуратура рассматривала Цемаха как свидетеля, чей допрос был максимально важным" (Луценко привел фото одного из писем голландского прокурора). 2. Как генпрокурор я довел это до сведения президента Зеленского в присутствии Богдана и Ермака. Зеленский и Ермак всячески уговаривали меня организовать передачу Цемаха РФ", - написал Луценко.

Он отметил, что категорически отказался, потому что именно суд по МН17 – это путь Путина в Гаагский трибунал.

Через несколько дней был телефонный разговор с президентом Зеленским. В истерической форме он снова требовал отдать Цемаха Путину. Я снова отказался.

На что Зеленский сказал, что тогда мои дни в должности – недолги. Я сказал: сколько их не есть, но до последнего я буду отстаивать необходимость осуждения российских террористов и только после приговора – организации обмена. Вспоминаю это для того, чтобы подтвердить слова полковника Червинского: "В офисе боятся ссориться с Россией. Там не один "крот", а просто такая целая группа людей: Татаров, Ермак, Демченко", - подчеркнул Зеленский.