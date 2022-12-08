В ОП назвали три ставки Кремля в войне зимой

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в классическую триаду Путина входят геноцидные атаки на энергетику с целью оставить миллионы без света и вызвать поток беженцев.

Также РФ продолжит информационную кампанию о необходимости прекращения огня, чтобы прекратить страдания.

Третьей ставкой в войне против Украины останется ядерное устрашение в случае проигрыша россиян.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о мирных переговорах с Россией и сказал, что Украине не нужен стол переговоров с РФ.

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