Об этом он пишет в своем Twitter.

Подоляк заметил, что граждане других стран, решивших сыграть роль "наблюдателей" на псевдореферендумах, будут квалифицированы как соучастники в посягательстве на целостность Украины. Они будут отвечать по всей строгости мировых законов со всеми вытекающими последствиями - включая объявление в международный розыск и санкции разных стран.

"Оно того стоило?" – добавил советник ОП.

Ранее Михаил Подоляк отреагировал на объявление частичной мобилизации в РФ.

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