В ОП напомнили иностранным "наблюдателям" об ответственности за участие в псевдореферендумах
Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал участие иностранных "наблюдателей" в псевдореферендумах, организованных РФ на временно оккупированных территориях Украины
Об этом он пишет в своем Twitter.
Подоляк заметил, что граждане других стран, решивших сыграть роль "наблюдателей" на псевдореферендумах, будут квалифицированы как соучастники в посягательстве на целостность Украины. Они будут отвечать по всей строгости мировых законов со всеми вытекающими последствиями - включая объявление в международный розыск и санкции разных стран.
"Оно того стоило?" – добавил советник ОП.
- Ранее Михаил Подоляк отреагировал на объявление частичной мобилизации в РФ.
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