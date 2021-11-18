В ООН заявили об усилении "ИU" в Афганистане и призвали мир к диалогу с талибами

Об этом Лайонс заявила на заседании Совета Безопасности ООН 17 ноября, передает Reuters .



Представитель ООН рассказала, что террористическая организация "Исламское Государство" активна почти во всех 34 провинциях Афганистана, хотя раньше ее деятельность ограничивалась несколькими провинциями и столицей.



По данным ООН, количество нападений "ИД" возросло до 334 в этом году по сравнению с 60 в 2020 году.



Лайонс попросила Совет ООН найти способ предоставления финансовой помощи Афганистану, ведь 60% из 38 млн. жителей страны сейчас находятся на грани голода. Зимой ожидается ухудшение ситуации из-за нестабильной экономики и засухи.



Представитель ООН предупредила, что бедность будет толкать людей к незаконной торговле наркотиками, оружием и людьми и повысит риск экстремизма.



Дебора Лайонс призвала международное сообщество найти способы диалога с талибами, чтобы избежать изоляции Афганистана, угрожающей благосостоянию и безопасности жителей страны.



Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе, после вывода из государства сил международной коалиции во главе с США.



Талибы продолжают не допускать к власти других представителей общества и нарушать права женщин. Миссия ООН регулярно получает сообщения об обысках в домах и убийствах представителей предыдущей власти.

Напомним, в сентябре движение "Талибан" объявило о возвращении в Афганистане практики телесных наказаний.

В октябре сообщалось, что талибы попросили США помочь им с вакцинацией от коронавируса.

6 ноября в Афганистане застрелили 29-летнюю защитницу прав женщин Фрозан Сафи.