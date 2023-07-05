В ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы спасти зерновое соглашение
Организация Объединенных Наций прилагает все усилия, чтобы продлить зерновое соглашение, срок действия которого истекает. Представитель ООН может в скором времени посетить Москву
Об этом сказала глава агентства ООН по торговле и развитию UNCTAD Ребекка Гринспан, передает Sky News.
"Нам нужно как продолжать снижать цены, так и иметь стабильные рынки продовольствия и удобрений в мире", - сказала Гринспан журналистам в Женеве.
По ее словам, ООН прилагает "все усилия для продления соглашения".
Представитель организации может посетить РФ, чтобы "спасти соглашение, гарантирующее безопасность отправляемых и прибывающих в украинские порты судов в контролируемых Россией водах".
"Мы рассмотрим возможность поездки в Москву в оставшиеся дни, но это еще не подтверждено", - сказала Гринспан.
Срок действия соглашения истекает 17 июля.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для его продления оккупанты требовали:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
- возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие зернового соглашения было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили, что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.
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