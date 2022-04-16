В ООН заявили о голоде в Мариуполе
Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что люди умирают от голода в заблокированном россиянами Мариуполе
Об этом передает Голос Америки .
По словам Бисли, ООН пытается доставить продовольствие в районы Украины, охваченные боевыми действиями, но существует много сложностей. Он уточнил, что проблему усложняет отсутствие доступа в окруженные районы, а также нехватка рабочей силы и топлива.
По данным ООН, в Мариуполе более 100 тыс. мирных жителей страдают недостатком еды, воды и отсутствием отопления.
Россияне, контролирующие подходы к городу, не допустили представителей ВПП ООН,
"Это катастрофическая ситуация: люди умирают от голода", - сказал Бисли.
Директор продовольственной программы предупредил о том, что глобальная нехватка продовольствия, вызванная войной, может вызвать "миграцию, которая превзойдет времена Второй мировой войны"
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