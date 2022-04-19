В ООН заявили, что не стоит ожидать прекращения войны РФ против Украины в ближайшие дни

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает 24 канал.



По его словам, РФ начала масштабное наступление на Востоке и нет причин рассчитывать на прекращение войны в ближайшем будущем.



"Прекращение огня сейчас не на горизонте, возможно, это произойдет через несколько", - подчеркнул Мартин Гриффитс.



Заместитель Генсека ООН встретится в Турции с президентом Реджепом Тайип Эрдоганом и обсудит с ним, как помочь миротворческому процессу. Мартин Гриффитс отметил, что Украина одобрила большинство предложений по гуманитарным вопросам, а РФ ничего не ответила.

Напомним, Россия начала новое сражение за Донбасс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb