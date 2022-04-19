В ООН заявили, что не стоит ожидать прекращения войны РФ против Украины в ближайшие дни
В ООН отметили, что Россия не прекратит атаковать Украину в ближайшие дни, однако это может произойти через несколько недель
Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает 24 канал.
По его словам, РФ начала масштабное наступление на Востоке и нет причин рассчитывать на прекращение войны в ближайшем будущем.
"Прекращение огня сейчас не на горизонте, возможно, это произойдет через несколько", - подчеркнул Мартин Гриффитс.
Заместитель Генсека ООН встретится в Турции с президентом Реджепом Тайип Эрдоганом и обсудит с ним, как помочь миротворческому процессу. Мартин Гриффитс отметил, что Украина одобрила большинство предложений по гуманитарным вопросам, а РФ ничего не ответила.
- Напомним, Россия начала новое сражение за Донбасс.
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