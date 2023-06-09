В ООН заявили, что называть подрыв Каховской ГЭС военным преступлением РФ – преждевременно
Управление ООН по правам человека не может оценить, является ли подрыв Каховской ГЭС военным преступлением России. Там будут ждать результатов расследования
Об этом заявил представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, передает Handelsblatt .
"Поскольку обстоятельства инцидента остаются невыясненными, преждевременно рассматривать, могло ли быть совершено военное преступление. Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному, тщательному и прозрачному расследованию", - сказал он.
Лоуренс отметил, что российская сторона отклоняет запросы на разрешение посетить находящиеся под оккупацией украинские территории.
- 6 июня русская оккупационная армия взорвала Каховскую ГЭС. В ООН заявили, что гражданская инфраструктура не должна быть военной целью.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил расследовать разрушение Каховской ГЭС с участием представителей Украины, РФ и Турции.
- 9 июня постпред Украины в ООН Кислица сказал, что расследовать подрыв Каховской ГЭС в условиях оккупации невозможно.
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