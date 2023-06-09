В ООН заявили, что называть подрыв Каховской ГЭС военным преступлением РФ – преждевременно

Об этом заявил представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, передает Handelsblatt .

"Поскольку обстоятельства инцидента остаются невыясненными, преждевременно рассматривать, могло ли быть совершено военное преступление. Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному, тщательному и прозрачному расследованию", - сказал он.

Лоуренс отметил, что российская сторона отклоняет запросы на разрешение посетить находящиеся под оккупацией украинские территории.