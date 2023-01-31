В ООН заявили, что миссия в колонию в Оленовке, где погибли украинские военнопленные, все еще возможна
Постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун считает, что миссия организации еще сможет попасть в колонию в Оленовке, где погибли украинские пленные
Об этом она заявила 31 января, передает Укринформ .
"Мы никогда не получали разрешения от Российской Федерации, чтобы зайти туда. Значит ли это, что все потеряно? Нет. Вспомните Запорожскую атомную электростанцию. Мы имеем там специалистов из МАГАТЭ. Так что это возможно", - отметила Браун.
- 23 августа 2022 года ООН создала группу по установлению фактов трагедии в Оленовке, однако в начале января 2023 года ее распустила, поскольку миссия так и не смогла попасть на место преступления.
- 29 июля 2022 года россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских военнопленных. В результате обстрела погибли около 40 человек.
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