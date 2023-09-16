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OPINION

В ООН забыли, для чего создавалась организация

Сергей Таран
16 сентября, 2023 суббота
12:00
Мнение

На Западе продолжают обсуждать тайные переговоры генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Лавровым

Во время этих переговоров генсек ООН соглашается на российские условия – то есть частичное снятие санкций – в обмен на возобновление зернового соглашения.

В ООН просто забыли для чего создавалась их организация, а именно, что она создавалась для усиления безопасности в мире. Создание ООН в 1945 году было реакцией на ужасы Второй мировой войны и на бестолковую политику Лиги Наций – предшественницы ООН, которая не смогла остановить Вторую мировую войну.

Именно международная безопасность всегда являлась главной целью деятельности ООН. Но ее нынешний главный бюрократ решил, что он может заниматься всем – в том числе, зерном для бедных стран. При этом – идти на уступки диктатору, который нарушает ту же международную безопасность, ради которой и создавалась организация!

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Потому что очень уж хочется быть хорошим для всех, и для многочисленных бедных стран, и для откровенных диктаторов, пугающих мир ядерной катастрофой.

Хотя главный орган ООН, напомню, называется Совет безопасности ООН, а не Совет зерна ООН.

Организации Объединенных Наций давно нужна реформа. В первую очередь изменение того же Совета Безопасности ООН, в котором Россию нужно лишить права вето. Именно на это должны быть направлены усилия и ооновских бюрократов, и украинской дипломатии, и Запада, и глобального Юга. Если, конечно, все они искренне стремятся сделать мир более безопасным.

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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экспорт зерна
Совет безопасности ООН
Антониу Гетерриш
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