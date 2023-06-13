В ООН спрогнозировали рост цен на продовольствие в результате подрыва Каховской ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС будет оказать значительное влияние на глобальную продовольственную безопасность, повлечет рост цен на продовольствие и проблемы с водоснабжением для многих людей
Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, передает Reuters .
"Это житница – вся эта территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, – житница не только для Украины, но и для мира. У нас уже есть трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продовольствие, я уверен, обязательно вырастут. Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы со сбором и посевом следующего урожая. И потому, что мы увидим, – это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность», – сказал он.
По его словам, около 700 тыс. человек будут лишены доступа к чистой питьевой воде, а значит, есть риск вспышки инфекционных болезней.
Гриффитс также отметил, что подрыв Каховской ГЭС противоречит международному гуманитарному праву.
"Это очевидно. Тот, кто это сделал, нарушил Женевские конвенции", – сказал чиновник.
- 6 июня русская оккупационная армия взорвала Каховскую ГЭС. В ООН заявили , что гражданская инфраструктура не должна быть военной целью. В то же время представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс сказал , что называть подрыв Каховской ГЭС военным преступлением РФ – преждевременно.
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