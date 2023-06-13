В ООН спрогнозировали рост цен на продовольствие в результате подрыва Каховской ГЭС

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, передает Reuters .

"Это житница – вся эта территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, – житница не только для Украины, но и для мира. У нас уже есть трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продовольствие, я уверен, обязательно вырастут. Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы со сбором и посевом следующего урожая. И потому, что мы увидим, – это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность», – сказал он.

По его словам, около 700 тыс. человек будут лишены доступа к чистой питьевой воде, а значит, есть риск вспышки инфекционных болезней.

Гриффитс также отметил, что подрыв Каховской ГЭС противоречит международному гуманитарному праву.

"Это очевидно. Тот, кто это сделал, нарушил Женевские конвенции", – сказал чиновник.