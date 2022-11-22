В ООН сообщили, сколько гражданских украинцев погибли с 24 февраля
По официальной статистике, собранной ООН, потери среди гражданских жителей Украины с начала полномасштабного российского вторжения превышают 16,7 тысяч человек убитыми и ранеными
Об этом говорится в последнем отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), передает Укринформ.
"С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до 20 ноября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 16 784 случая гибели или ранения гражданских лиц в Украине", - отмечается в документе.
В этот список входят 6595 погибших и 10189 раненых мирных жителей, в том числе детей – как в районах, остающихся под оккупацией российских сил, так и на подконтрольной ВСУ территории.
Отмечается, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов.
При этом в УВКПЧ отмечают, что реальное количество потерь среди гражданских в Украине значительно выше, поскольку "получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой".
Кроме того, определенная информация о потерях среди гражданского населения нуждается в подтверждении. Это касается, например, Мариуполя, Изюма, Лисичанская, Попасной и Северодонецка. По сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.
- Евросоюз и Программа развития ООН выделят 35 млн евро на реализацию Программы по повышению устойчивости и восстановлению Украины.
- Также как отметили в ООН, пытки украинских военнопленных в РФ были "достаточно систематическими", в отличие от частных случаев жестокого обращения с российскими пленными в Украине.
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