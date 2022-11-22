Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В ООН сообщили, сколько гражданских украинцев погибли с 24 февраля

В ООН сообщили, сколько гражданских украинцев погибли с 24 февраля

22 ноября, 2022 вторник
07:30
война с Россией

По официальной статистике, собранной ООН, потери среди гражданских жителей Украины с начала полномасштабного российского вторжения превышают 16,7 тысяч человек убитыми и ранеными

Об этом говорится в последнем отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), передает Укринформ.

"С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до 20 ноября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 16 784 случая гибели или ранения гражданских лиц в Украине", - отмечается в документе.

В этот список входят 6595 погибших и 10189 раненых мирных жителей, в том числе детей – как в районах, остающихся под оккупацией российских сил, так и на подконтрольной ВСУ территории.

Отмечается, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов.

При этом в УВКПЧ отмечают, что реальное количество потерь среди гражданских в Украине значительно выше, поскольку "получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой".

Кроме того, определенная информация о потерях среди гражданского населения нуждается в подтверждении. Это касается, например, Мариуполя, Изюма, Лисичанская, Попасной и Северодонецка. По сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

  • Евросоюз и Программа развития ООН выделят 35 млн евро на реализацию Программы по повышению устойчивости и восстановлению Украины.
  • Также как отметили в ООН, пытки украинских военнопленных в РФ были "достаточно систематическими", в отличие от частных случаев жестокого обращения с российскими пленными в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
ООН
Читайте также:
NASAMS
21 ноября, 2022 понедельник
Литва после инцидента с ракетой в Польше решила не передавать Украине NASAMS
Україна-НАТО
20 ноября, 2022 воскресенье
Если Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, она может уже начать вести себя как участница Альянса, - дипломат Брайза
20 ноября, 2022 воскресенье
В России заявили, что резолюция ООН о репарациях для Украины "не имеет юридической силы"
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.7
    Покупка 39.7
    Продажа 40.42
  • EUR
    Покупка 39.91
    Продажа 40.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
22 ноября
08:11
ВСУ
Враг нанес 16 ракетных и авиаударов по Украине, но ВСУ отразили атаки в районах 13 населенных пунктов
07:53
Россияне обстреляли Днепропетровщину из "градов" и тяжелой артиллерии
07:40
ВСУ
Украинские воины ударили по пункту управления, складу горюче-смазочных материалов и районам сосредоточения врага
07:23
Оккупанты обустроили застенку на территории базы отдыха в районе Геническа, - Генштаб
07:07
Польский суд отменил штраф Газпрома на $6 млрд за строительство Северного потока-2
06:58
Министр обороны Ламбрехт: Германия должна быть готова к возможному нападению
06:40
В Ираке произошел взрыв в общежитии, есть погибшие
06:28
Стрельба в ЛГБТ-клубе США: полиция назвала подозреваемого в убийстве посетителей
06:16
Во время бегства из Херсона россияне украли 17 автомобилей скорой, - Минздрав
06:08
Корабль миссии NASA Artemis I готовится к выходу на орбиту Луны и отправил первое фото Земли
06:02
Президент Австрии: Российская агрессия против Украины – это нападение на Европу
05:36
В США призвали к деэскалации в Сирии после ударов Турции
05:36
Страх перед "социальными конфликтами" и критикой войны: Россия усиливает контроль над инфопространством, - ISW
05:10
Первые в мире: Канада выпустила гособлигации в поддержку Украины
04:38
Пожар на заводе в Китае: погибли 36 человек
04:11
Трамп теряет поддержку республиканцев на предстоящих выборах президента США, - опрос
03:44
ракета Brimstone
Британия передала Украине ракеты Brimstone 2 повышенной дальности полета
03:17
Анналена Бербок
"Попытка шантажа Путина не сработает": Германия предоставит Молдове еще €30 млн, - Бербок
02:50
Масштабы военных преступлений РФ свидетельствуют об ответственности за них всей цепи власти, - США
02:23
США ускорили восстановление запасов оружия, которое передано Украине
01:55
Виктор Орбан
Влиятельные фракции Европарламента выступают против размораживания средств ЕС для Венгрии
01:28
Чехия Украина
Чехия подарит Украине еще две мостовые конструкции
01:01
Оккупанты сжигали тела своих солдат на свалке возле Херсона, – The Guardian
00:49
Есть доказательства, что Россия совершала системные военные преступления на всех оккупированных землях Украины, - США
00:25
Важно предоставить Украине истребители, украинские пилоты смогут использовать F-16, – республиканец Джим Риш
00:22
Столтенберг призвал Сербию и Косово "избегать эскалации". Силы НАТО готовы
2022, понедельник
21 ноября
23:42
В результате землетрясения в Индонезии погибли по меньшей мере 162 человека
23:30
Макрон поддержал защиту энергообъектов Украины, - Зеленский
23:16
Зимняя форма и артснаряды: Украина получит от Литвы помощь
23:13
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты всех матчей 21 ноября, турнирные таблицы
23:10
экс-президент-беглец Виктор Янукович
Завершено расследование дела Межигорья: Виктора Януковича и его сына ждут в НАБУ
23:01
Уэльс сыграл вничью с США на чемпионате мира
22:54
Россияне обстреляли 4 общины в Сумской области из минометов, "градов", артиллерии и стрелкового оружия
22:37
На фото дети из Украины
Из-за холода еще 2-3 млн украинцев могут покинуть свои дома, - ВОЗ
22:34
Зеленский призвал украинцев рационально потреблять электроэнергию и быть бережливыми
22:20
Аналитика
Сергей Згурец
Освобождение Мелитополя и выход к морю создаст условия для освобождения Крыма. Колонка Сергея Згурца
22:18
Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине, ранены двое мирных жителей
22:12
Свободы и достоинства украинского народа – более тысячи лет, – Зеленский о 9-й годовщине Майдана
22:03
На ЗАЭС обнаружили нерадиоактивную утечку после обстрела россиян
21:59
С начала полномасштабного вторжения россияне совершили более 1,2 млн кибератак на энергетическую инфраструктуру Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV