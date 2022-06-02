В ООН согласились изменить международное название Турции
Организация Объединенных Наций утвердила просьбу Анкары зарегистрировать название страны на иностранных языках в ООН как Türkiye
Об этом сообщило турецкое информагентство Anadolu Agency.
Спикер ООН Стефан Дюжаррик отметил, что секретариат получил письмо министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по имени генсека Антониу Гутерриша с просьбой использовать Türkiye вместо Turkey на международной арене.
"Новый бренд Türkiye теперь действует на иностранных языках", - говорится в сообщении.
Представитель ООН сказал, что изменение названия страны вступило в силу с момента получения письма.
Так, вместо бренда Made in Turkey экспортная продукция из страны будет поступать под брендом Made in Türkiye.
- В декабре 2021 года президент Турции подписал указ, которым изменил международный бренд страны с Turkey на Türkiye.
- 31 мая МИД Турции направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с просьбой зарегистрировать название страны на иностранных языках в ООН как Türkiye.
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