В ООН согласились изменить международное название Турции

Об этом сообщило турецкое информагентство Anadolu Agency.

Спикер ООН Стефан Дюжаррик отметил, что секретариат получил письмо министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по имени генсека Антониу Гутерриша с просьбой использовать Türkiye вместо Turkey на международной арене.

"Новый бренд Türkiye теперь действует на иностранных языках", - говорится в сообщении.

Представитель ООН сказал, что изменение названия страны вступило в силу с момента получения письма.

Так, вместо бренда Made in Turkey экспортная продукция из страны будет поступать под брендом Made in Türkiye.

В декабре 2021 года президент Турции подписал указ, которым изменил международный бренд страны с Turkey на Türkiye.

31 мая МИД Турции направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с просьбой зарегистрировать название страны на иностранных языках в ООН как Türkiye.

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