В ООН "шокированы" зверствами россиян
Мониторинговая миссия ООН по правам человека "ошеломлена" видео с кастрацией и убийством украинского пленника российским военным и призывает "все стороны" избегать пыток и убийств военнопленных
Об этом сообщила мониторинговая миссия ООН по правам человека.
"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине ошеломлена последними видео, на которых явно изображаются избиения, пытки, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины мужчиной, который, по-видимому, является военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп, — говорится в сообщении. - На одном из видео военнослужащего после пыток выстрелили в голову, а его тело протащили в канаву. Такие действия, если получат подтверждение, квалифицируются как военные преступления".
В миссии ООН отметили, что это лишь одно из ряда видео, на которых изображены пытки и внесудебные казни военнопленных и лиц, переставших участвовать в боевых действиях, совершенных воюющими сторонами.
"Наша миссия сообщала в публичном докладе о видео, на которых украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским солдатам, а также о случае убийства раненого российского солдата", — говорится в заявлении.
"Все стороны обязаны избегать пыток, убийств и обещаний не щадить сдавшихся в плен военных. Стороны должны своевременно и эффективно расследовать все возможные случаи пыток и незаконных убийств. Военные преступники должны подвергаться уголовному преследованию, а их дела рассматриваться компетентным судом". – добавили в миссии.
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