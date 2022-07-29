Об этом сообщила мониторинговая миссия ООН по правам человека.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине ошеломлена последними видео, на которых явно изображаются избиения, пытки, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины мужчиной, который, по-видимому, является военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп, — говорится в сообщении. - На одном из видео военнослужащего после пыток выстрелили в голову, а его тело протащили в канаву. Такие действия, если получат подтверждение, квалифицируются как военные преступления".

В миссии ООН отметили, что это лишь одно из ряда видео, на которых изображены пытки и внесудебные казни военнопленных и лиц, переставших участвовать в боевых действиях, совершенных воюющими сторонами.

"Наша миссия сообщала в публичном докладе о видео, на которых украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским солдатам, а также о случае убийства раненого российского солдата", — говорится в заявлении.

"Все стороны обязаны избегать пыток, убийств и обещаний не щадить сдавшихся в плен военных. Стороны должны своевременно и эффективно расследовать все возможные случаи пыток и незаконных убийств. Военные преступники должны подвергаться уголовному преследованию, а их дела рассматриваться компетентным судом". – добавили в миссии.

СБУ перехватила разговор кафиров об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все ложь. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

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