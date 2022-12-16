Об этом сообщили на сайте МИД Украины.

С 2014 г. государства-члены ООН большинством голосов поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. В этом году за принятие резолюции отдали голоса 82 страны. Это наибольшее количество голосов с 2016 года. В это время Украина впервые вынесла на рассмотрение Генассамблеи резолюцию о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Нынешняя резолюция включает в себя основные факты о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму со стороны оккупационных властей России. Она учитывает контекст полномасштабной войны. Новые положения, в частности, по расширению действия резолюции на все временно оккупированные территории, получили высокую поддержку ООН.

Генассамблея ООН требует от РФ немедленно прекратить полномасштабную агрессию против Украины. Она также требует от России вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Страны-члены ООН осудили нарушение РФ статьи 2(4) Устава ООН и использование Крыма с целью осуществления полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и оккупации Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в резолюции осудили дальнейшие пренебрежения Россией международным правом в сфере прав человека, а также дискриминацию с ее стороны жителей временно оккупированного Крыма, в частности крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам.

Призвали Россию также прекратить депортацию украинских детей и отменить упрощенную процедуру получения российского гражданства для украинских детей, не имеющих родителей или лишенных родительской опеки.

Члены ООН поручили генсекретарю ООН принять все необходимые шаги для доступа мониторинговых групп на все временно оккупированные территории Украины. В ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН ему предстоит представить отчет о выполнении резолюции.

"Мы благодарны за международную консолидированную поддержку нашего государства в отстаивании своей территориальной целостности и суверенитета, прав и основных свобод. Виновные в совершении грубых нарушений прав человека и совершении военных преступлений будут привлечены к ответственности", - отметили в МИД.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал 16 декабря принятие резолюции.

"Мир осуждает действия агрессора – Украина получает ответный массированный ракетный удар", - написал он.

Он отметил, что уже почти девять лет мир является свидетелем наглого нарушения принципов международного порядка со стороны России. По его словам, права человека для РФ – это пустой звук.

"Присваивают чужие территории, занимаются уголовным преследованием крымчан, милитаризируют молодежь на территории полуострова, оказывают давление на региональные меньшинства", - написал Лубинец.

Он добавил, что международное сообщество еще раз подтвердило приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины.

"Силовой захват Крыма незаконен, а значит полуостров и остальные захваченные Россией территории должны быть возвращены Украине", - подытожил Лубинец.

Во время воздушной тревоги 16 декабря Россия выпустила по Украине 76 ракет, 60 из них были сбиты. В ряде регионов сообщили о работе ПВО. Российские ракеты попали в жилой дом в Кривом Роге, в Запорожье зафиксировали попадание 15 ракет врага, также попадание ракет зафиксировано в других городах. Подробнее о последствиях массированной атаки – здесь.

В результате массированных обстрелов повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.

Также в Киевской области боец терробороны сбил российскую ракету с пулемета.