Об этом сообщает Укринформ.

Мишель Бачелет охарактеризовала решение, принятое высшей судебной инстанцией Соединенных Штатов в пятницу, 24 июня, о постановлении 1973 года "Роу против Вейда", которое давало право на аборты в США, как "огромный удар по правам женщин и гендерному равенству".

Бачелет также напомнила, что доступ к безопасным, законным и эффективным абортам является общей международной практикой и лежит в основе независимости женщин и девушек, их способности делать собственный выбор в отношении своего тела и жизни без дискриминации, насилия и принуждения.

"Это решение лишает самостоятельности миллионы женщин в США, особенно с низкими доходами и принадлежащих к расовым и этническим меньшинствам, в ущерб их основным правам", — сказала она журналистам.

Бачелет отметила, что за последнюю четверть века более 50 стран, где раньше ограничивали право на аборты, либерализовали соответствующее законодательство.

"Сегодняшним решением США, к сожалению, отошли от этой прогрессивной тенденции", — добавила она.

24 июня на решение Верховного суда США о праве на аборты отреагировал Джо Байден, назвав его "печальным днем".

24 июня в США отменили закон, дававший право на аборты, теперь их будут регулировать в штатах.

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