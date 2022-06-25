В ООН раскритиковали решение Верховного суда США об отмене права на аборты
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала решение суда США об абортах огромным ударом по правам женщин
Об этом сообщает Укринформ.
Мишель Бачелет охарактеризовала решение, принятое высшей судебной инстанцией Соединенных Штатов в пятницу, 24 июня, о постановлении 1973 года "Роу против Вейда", которое давало право на аборты в США, как "огромный удар по правам женщин и гендерному равенству".
Бачелет также напомнила, что доступ к безопасным, законным и эффективным абортам является общей международной практикой и лежит в основе независимости женщин и девушек, их способности делать собственный выбор в отношении своего тела и жизни без дискриминации, насилия и принуждения.
"Это решение лишает самостоятельности миллионы женщин в США, особенно с низкими доходами и принадлежащих к расовым и этническим меньшинствам, в ущерб их основным правам", — сказала она журналистам.
Бачелет отметила, что за последнюю четверть века более 50 стран, где раньше ограничивали право на аборты, либерализовали соответствующее законодательство.
"Сегодняшним решением США, к сожалению, отошли от этой прогрессивной тенденции", — добавила она.
- 24 июня на решение Верховного суда США о праве на аборты отреагировал Джо Байден, назвав его "печальным днем".
- 24 июня в США отменили закон, дававший право на аборты, теперь их будут регулировать в штатах.
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