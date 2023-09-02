В ООН прокомментировали вероятность приезда Зеленского на заседание Совбеза по Украине

Об этом на брифинге в пятницу заявил Ферит Ходжа, постоянный представитель в ООН Албании, которая в сентябре председательствует в Совбезе, передает "Европейская правда".

Дипломат отметил, что заседание Совбеза, посвященное войне в Украине, запланировано на 20 сентября. На нем будет председательствовать премьер-министр Албании Эдди Рама.

"Могу почти подтвердить, хотя от меня это не зависит, что президент Зеленский будет присутствовать в Нью-Йорке. Это будет его первый визит в город, в ООН (после начала полномасштабного вторжения РФ. – Ред.), и первое участие в Совбезе ООН здесь", – сказал Ходжа.

Он уточнил, что на заседании Совбеза ООН 20 сентября ожидается представительство государств на высоком уровне, поскольку оно состоится на так называемой неделе высокого уровня Генассамблеи.

На заседании планируется обсудить последствия войны в Украине для мира, международного мира, собственно ООН и продовольственной безопасности, добавил албанский постпред.