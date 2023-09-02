В ООН прокомментировали вероятность приезда Зеленского на заседание Совбеза по Украине
Президент Владимир Зеленский, вероятно, лично примет участие в заседании Совбеза ООН в сентябре, посвященном полномасштабной войне России против Украины
Об этом на брифинге в пятницу заявил Ферит Ходжа, постоянный представитель в ООН Албании, которая в сентябре председательствует в Совбезе, передает "Европейская правда".
Дипломат отметил, что заседание Совбеза, посвященное войне в Украине, запланировано на 20 сентября. На нем будет председательствовать премьер-министр Албании Эдди Рама.
"Могу почти подтвердить, хотя от меня это не зависит, что президент Зеленский будет присутствовать в Нью-Йорке. Это будет его первый визит в город, в ООН (после начала полномасштабного вторжения РФ. – Ред.), и первое участие в Совбезе ООН здесь", – сказал Ходжа.
Он уточнил, что на заседании Совбеза ООН 20 сентября ожидается представительство государств на высоком уровне, поскольку оно состоится на так называемой неделе высокого уровня Генассамблеи.
На заседании планируется обсудить последствия войны в Украине для мира, международного мира, собственно ООН и продовольственной безопасности, добавил албанский постпред.
- Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в августе заявил , что в Нью-Йорке во время недели высокого уровня в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября может состояться встреча по миру в Украине.
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