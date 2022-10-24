В ООН прокомментировали призыв российского пропагандиста Красовского убивать украинских детей
В Организации Объединенных Наций прокомментировали призыв пропагандиста РФ Красовского убивать украинских детей
Об этом информирует Укринформ со ссылкой на спикера Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефана Дюжаррика.
В ООН хотели бы видеть другой показ мира, а не такой, как представляет телеканал RT.
На вопрос, какой должна быть реакция руководства ООН на призывы российского пропагандиста Антона Красовского на телеканале RT убивать украинских детей, Дюжаррик ответил: "Это не то отражение мира, которое мы хотели бы видеть".
- 7 сентября в Брюсселе состоялась презентация первого детального исследования о злонамеренном влиянии, которое распространяет российский пропагандистский канал Russia Today.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба требует запретить канал Russia Today в мире из-за призывов пропагандиста РФ Антона Красовского "топить украинских детей".
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