Об этом заявила Организация Объединенных Наций, передает Reuters.

Как говорится, боевые действия между суданской армией и военизированными Силами скорой поддержки опустошили столицу Хартум и повлекли за собой нападения на этнической основе в Дарфуре, угрожая втянуть Судан в длительную гражданскую войну и дестабилизировать регион.

Жители страны умирают без еды и из-за отсутствия медицинской помощи после четырех месяцев войны, предупреждает ООН. Количество сообщений о сексуальном насилии возросло на 50%, утверждает официальный представитель Фонда народонаселения ООН Лейла Бейкер.

"Время заканчивается для фермеров, чтобы посадить зерновые культуры, которые прокормят их и их соседей. Медицинские поставки дефицитны. Ситуация выходит из-под контроля", - говорится в заявлении ООН.

Однако заместитель председателя Суверенного совета Малик Агар считает, что "в конце концов эта война завершится за столом переговоров".

Сообщается, что 1 017 449 граждан Судана покинули страну, а внутренне перемещенными лицами являются по меньшей мере 3 433 025 человек.

Бои в Судане

Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.

25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.

А 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности. В то же время Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны. ВОЗ отмечало, что из-за боев 1,3 млн человек стали вынужденными переселенцами, а минимум 730 человек погибли.

Впоследствии стороны конфликта в Судане все же обязались защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня. Но уже 20 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня на семь дней. А 29 мая суданская армия и Силы скорой поддержки согласились на пятидневное продление соглашения о прекращении огня.

1 июня сообщалось, что в детском приюте Хартуми (Судан) за последние шесть недель погибли не менее 60 детей. Причинами смерти были отсутствие пищи, воды и болезни, ведь на территории страны ведутся бои. 3 июня в Судане военизированные силы скорой поддержки (RSF), противостоящие действующей армии страны, захватили национальный музей в Хартуме, в результате чего могут быть уничтожены важные артефакты.

По городу Омдурман в Судане в субботу, 8 июля, нанесли авиационный удар, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека. Впоследствии генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Судан стоит на грани "полномасштабной гражданской войны".

15 июля стало известно, что военизированные Силы скорой поддержки захватили в стране более 5 тыс. человек, некоторых пытали.

В конце прошлого месяца стало известно, что стороны конфликта в Судане прекратили переговоры, договориться о режиме прекращения огня они не смогли.