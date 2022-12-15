Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Уолкер Турк.

"Дополнительные удары могут привести к дальнейшему серьезному ухудшению гуманитарной ситуации и вызвать большее перемещение", - сказал он.

В речи перед Советом по правам человека после поездки в Украину Турк сказал, что российские удары подвергают миллионы людей "чрезвычайным трудностям".

Известно, что в 2022 году ООН предоставила Украине более $4,5 млрд гуманитарной помощи. Украинский парламент планирует привлечь эти средства в поддержку переселенцев, разминирование и восстановление страны.

14 декабря президент Владимир Зеленский призвал генсека ООН Антониу Гутерреша как можно скорее направить экспертов ООН на украинские энергетические объекты.

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