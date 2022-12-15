В ООН прогнозируют ухудшение гуманитарной ситуации из-за ударов по инфраструктуре Украины
Последующие удары по инфраструктуре Украины могут привести к серьезному ухудшению гуманитарной ситуации и спровоцировать миграцию населения страны
Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Уолкер Турк.
"Дополнительные удары могут привести к дальнейшему серьезному ухудшению гуманитарной ситуации и вызвать большее перемещение", - сказал он.
В речи перед Советом по правам человека после поездки в Украину Турк сказал, что российские удары подвергают миллионы людей "чрезвычайным трудностям".
Известно, что в 2022 году ООН предоставила Украине более $4,5 млрд гуманитарной помощи. Украинский парламент планирует привлечь эти средства в поддержку переселенцев, разминирование и восстановление страны.
- 14 декабря президент Владимир Зеленский призвал генсека ООН Антониу Гутерреша как можно скорее направить экспертов ООН на украинские энергетические объекты.
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