В ООН призвали Украину провести перепись населения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснату Лубрани .

"Одним из вызовов остается то, что последняя перепись населения Украины проводила в 2001 году", - сказала Лубрани на конференции по вопросам реформ в Украине.

Она подчеркнула, что важно провести перепись, поскольку сейчас неизвестно, сколько граждан проживает в Украине.

"В последний раз это было 48 млн, сейчас население оценивается в 41,6 млн", - уточнила она.

По ее мнению, это позволит правительству обеспечить предоставление социально-экономических услуг.

Кабинет министров запланировал проведение переписи населения Украины в 2023 году.