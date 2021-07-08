В ООН призвали Украину провести перепись населения
Украине необходимо провести перепись населения, потому что сейчас его численность неизвестна
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснату Лубрани .
"Одним из вызовов остается то, что последняя перепись населения Украины проводила в 2001 году", - сказала Лубрани на конференции по вопросам реформ в Украине.
Она подчеркнула, что важно провести перепись, поскольку сейчас неизвестно, сколько граждан проживает в Украине.
"В последний раз это было 48 млн, сейчас население оценивается в 41,6 млн", - уточнила она.
По ее мнению, это позволит правительству обеспечить предоставление социально-экономических услуг.
- Кабинет министров запланировал проведение переписи населения Украины в 2023 году.
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