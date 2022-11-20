Об этом сообщает The Guardian .

В сообщении говорится, что это "историческое соглашение", поскольку развивающиеся страны годами требовали компенсации ущерба из-за изменения климата. Для этого ООН создаст фонд "потерь и убытков" для выплат наиболее страдающим от изменения климата государствам. Отмечается, что его создание поддержало около 200 стран.

"Это решение ознаменовало собой прорыв в переговорах по климату, где развивающиеся страны годами требовали от более богатых государств компенсации за засухи, лесные пожары, наводнения и другие климатические кризисы, с которыми они столкнулись из-за нагреваемых планет выбросов. Эти выбросы в основном происходят из богатейших уголков мира", - пишет The Guardian.

Отмечается, что ранее ряд стран, во главе с США, блокировали принятие этого решения из-за опасений, что крупные государства будут нести юридическую ответственность за изменение климата. В новом положении говорится, что юридической ответственности не будет.

Также сообщается, что деньги будут получать наиболее уязвимые страны, не включая Китай, который так классифицируют.

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