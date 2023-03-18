В ООН представили отчет о грубых нарушениях прав человека в Беларуси

Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк со ссылкой на отчет УВКПЧ, в котором говорится о грубых нарушениях прав человека по всей стране, пишет Укринформ.

Отчет охватывает период с мая 2020 по декабрь 2022 года и основывается на опросе 207 жертв и свидетелей, а также на анализе более 2,5 тыс. доказательств, в том числе фотографий, видео, медицинской и судебной документации.

"Наш доклад отражает неприемлемую картину безнаказанности и почти полного уничтожения гражданского пространства и основных свобод в Беларуси", – отметил Верховный комиссар.

По его словам, правительство обязано прекратить эти массовые репрессии и провести беспристрастное и прозрачное расследование, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в серьезных нарушениях.

В докладе УВКПЧ задокументированы широкомасштабные и систематические нарушения прав человека, включая незаконное лишение жизни и многочисленные случаи произвольного заключения, пыток и жестокого обращения, а также более 100 сообщений о сексуальном и гендерном насилии.

Тюрк также рассказал о нарушении прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и объединений, а также об отказе в надлежащей правовой процедуре и равной защите.

"Позорно, что белорусские власти полны решимости преследовать лиц, осужденных за так называемую "экстремистскую деятельность", и даже доходят до того, что лишают их гражданства", – добавил он».

По данным УВКПЧ, в Беларуси по состоянию на 17 марта под стражей по политически мотивированным обвинениям находятся 1462 человека.

"Идет ужасная практика преследования и наказания людей за осуществление законной правозащитной деятельности", – сказал он, указав на длительные сроки заключения, которые были объявлены за последние недели, в частности, лидерам оппозиции Светлане Тихановской и Павлу Латушко, лауреату Нобелевской премии мира Олесю и трем другим членам правозащитного центра "Вясна", журналисту Андрею Пачобуту и 10 членам "Рабочего движения".

В докладе также содержится призыв к государствам-членам рассмотреть возможность привлечения виновных к ответственности в рамках их национальных судебных процессов, основанных на принципах экстерриториальной и универсальной юрисдикции.