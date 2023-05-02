В ООН предположили, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана

Об этом говорится в twitter Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он надеется, что этого не произойдет, однако отмечает, что если конфликт не прекратится, люди будут вынуждены уезжать.

"УВКБ ООН вместе с правительствами и партнерами готовится к тому, что более 800 000 человек могут сбежать от боевых действий в Судане в соседние страны. Мы надеемся, что до этого не дойдет, но если насилие не прекратится, мы увидим больше людей, которые будут вынуждены убегать из Судана в поисках безопасности", - говорится в сообщении.