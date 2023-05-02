В ООН предположили, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны
Об этом говорится в twitter Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Он надеется, что этого не произойдет, однако отмечает, что если конфликт не прекратится, люди будут вынуждены уезжать.
"УВКБ ООН вместе с правительствами и партнерами готовится к тому, что более 800 000 человек могут сбежать от боевых действий в Судане в соседние страны. Мы надеемся, что до этого не дойдет, но если насилие не прекратится, мы увидим больше людей, которые будут вынуждены убегать из Судана в поисках безопасности", - говорится в сообщении.
- Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- На 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя.
- Несмотря на договоренности о временном прекращении огня, на некоторых участках в Судане возобновились боевые действия.
- 25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.
- 28 апреля Силы быстрого реагирования (RSF) и вооруженные силы Судана договорились с пятницы продлить перемирие еще на 72 часа.
- 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности.
- Около сотни граждан Великобритании предположительно по состоянию на 30 апреля все еще оставались в Судане, поскольку армия страны не пустила их на последний эвакуационный рейс.
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