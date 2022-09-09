В ООН подтвердили запрет Россией доступа к украинским военнопленным

Об этом сообщило издание Reuters .

Матильда Богнер на брифинге в Женеве выразила беспокойство из-за пыток и жестокого обращения с пленными.

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"Это тем более тревожно, что мы задокументировали пытки и жестокое обращение против находящихся под властью России военнопленных, которые удерживаются ее вооруженными силами или связанными с ними формированиями", - сказала она.

7 сентября стало известно, что ОГПУ начал уголовное производство по факту возможного убийства и пыток волонтера из Великобритании.