Такие данные на север 26 декабря организация обнародовала во вторник, 27 декабря.

С 1 по 26 декабря УВКПЧ ООН зафиксировало 165 случаев гибели и 516 – ранения гражданских в Украине.

В организации отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", - говорится в сообщении .

В УВКПЧ ООН указывают на то, что большинство зафиксированных потерь вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами.

ООН расследует , являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.

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