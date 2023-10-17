В ООН оценили ущерб Украине от подрыва плотины Каховской ГЭС в $14 млрд

Об этом говорится в отчете, представленном правительством Украины и Организацией Объединенных Наций.

"Начальная оценка общих потребностей в восстановлении составляет 5,04 миллиарда долларов США, и ожидается, что эта цифра будет расти по мере более детальных оценок", - говорится в отчете.

"В краткосрочной перспективе на меры по восстановлению в 2023/2024 годах необходимо 1,82 миллиарда долларов США", – добавили в ООН.

Указывается, что разрушение плотины Каховской ГЭС нанесло огромный ущерб, затопив 620 кв. км территории в четырех областях – Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской, что повлияло на 100 тыс. жителей. Нанесен значительный ущерб жилью, инфраструктуре, окружающей среде и культурным объектам, таким как исторические здания, музеи и культовые сооружения.

Кроме того, был обесточен ряд потребителей, затруднен доступ к питьевой воде, орошение сельскохозяйственных угодий и работа речного транспорта на юге Украины.

Согласно сообщению, "прямой ущерб, причиненный инфраструктуре и активам, составил 2,79 миллиарда долларов США, а размер ущерба превышает 11 миллиардов долларов США, причем длительное влияние на окружающую среду является наибольшей проблемой".

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми угрожает подрыв Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий, которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке.

Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.