В ООН оценили, сколько нужно средств на восстановление Украины после вторжения РФ
Стоимость восстановления инфраструктуры Украины, сильно пострадавшей в результате вторжения РФ, существенно выросла - ООН оценила необходимую для этого сумму 411 млрд долларов
Об этом говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы".
Несмотря на финансовую помощь со стороны международных организаций, по оценкам ООН, экономика Украины в 2023 году будет находиться в стагнации. Как отмечают эксперты ООН, в 2022 году экономика Украины потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры и сократилась на 29,1%.
"Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 млрд. долларов", - говорится в докладе.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Совета Европы в Рейкьявике во вторник объявил о создании международного реестра ущерба РФ, нанесенному Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.24
Покупка 37.24Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.48Продажа 41.41
- Актуальное
- Важное