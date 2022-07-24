В ООН отмежевались от заявления "источника" о праве россиян стрелять по Одесскому порту, - МИД

Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Будто бы неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна. Мягко говоря, нас такая позиция удивила", – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что слова неназванного чиновника диссонируют с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерреша, безоговорочно осудившего обстрел Одесского порта.

Николенко добавил, что международное сообщество, четко указавшее на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых, было единодушным.

МИД Украины сразу обратился к руководству ООН за разъяснениями и сегодня получил заверение, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН.

"Только заявление генсекретаря Гутерреша отражает позицию организации", – отметил Олег Николенко.

"Вот беда с этими неназванными источниками: запустили провокативный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано умышленно или непреднамеренно - вопрос открытый", - добавил спикер МИД.

22 июля 2022 года Украина, Турция и генеральный секретарь ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор. Позже Мининфраструктуры заявило , что первым в рамках деблокады может заработать порт Черноморск, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

23 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт. В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

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