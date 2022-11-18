Об этом сообщает Reuters.

"Есть элементы этого соглашения (по аммиаку), которые должны быть заключены между двумя странами. У нас есть основания полагать, что есть интерес к тому, чтобы это произошло. Мы оптимистичны в том, что это обсуждается и что это может произойти", - сказала генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан.

Украина может согласиться на транзит российского аммиака, на котором настаивает РФ только после того, как состоится обмен пленными по формуле "всех на всех".

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