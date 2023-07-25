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В ООН опровергли заявление РФ, будто удар по колонии в Оленовке нанесли ракетой HIMARS

25 июля, 2023 вторник
20:07
Война с Россией

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опроверг заявление РФ, якобы удар по колонии в Оленовке был нанесен ракетой HIMARS

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ООН .

Отмечается, что точные обстоятельства трагедии до сих пор не известны, ООН будет проводить расследование и дальше.

"Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются невыясненными, доступная информация и наш анализ позволяют Управлению заключить, что он не был вызван ракетой HIMARS. По имеющейся информации на данном этапе невозможно установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, откуда мог быть выстрел из оружия. Офис будет продолжать следить за инцидентом, в соответствии со своим опытом и полномочиями", - говорится в заявлении.

Тюрк подчеркнул, что военнопленные, получившие ранения или погибшие в Оленовке, и члены их семей заслуживают того, чтобы правда была раскрыта, а виновные были наказаны. Он также рассказал, что представители ООН встретились с семьями пострадавших, однако так и не получили доступ в колонию.

"Российская Федерация не предоставила удовлетворительные гарантии относительно безопасного доступа ООН для посещения колонии и не ответила на общие запросы Управления ООН по правам человека на доступ к территориям Украины, временно оккупированным Россией", - сообщил Тюрк.

Что известно о российском теракте в Оленовке

29 июля 2022 года россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке Донецкой области, где держали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения.

Позже минобороны России пригласило экспертов, специалистов из ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке. Впрочем, доступа представителям КК к месту трагедии не дала .

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил , что зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного. СБУ, ВСУ и разведка требовали от ООН и Красного Креста приехать на место теракта.

30 июля 2022 года Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке. Вернуть удалось 54 тела.

В ответ на российский теракт Верховная Рада призвала мир признать РФ государством-террористом и ужесточить санкции в связи с убийством украинских военнопленных.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен создать миссию для выяснения обстоятельств убийства украинских военнопленных в Оленовке. Ее создали 23 августа 2022 года.

5 января Гутерреш распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных. Позже в ООН заявили , что миссия в колонию в Оленовке все еще возможна.

26 июня Лубинец сообщил , что в колонии в Оленовке до сих пор находятся украинские военнопленные.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленовка.

Донетчина
Оленевка
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