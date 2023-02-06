В ООН обсудят нарушения прав человека из-за войны в Украине

Об этом на заседании Совета Безопасности сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает издание Укринформ.

"Грядет год, как Россия начала полномасштабную войну и погрузила центр европейского континента в насилие, кровопролитие и разруху. Поэтому в фокусе нашего внимания должны быть потребности и страдания людей", - отметил он.

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Кроме того, известно, что Кислица также пригласил дипломатов принять участие в мероприятии и "занять решительную позицию относительно необходимости прекращения агрессии РФ, вывода российских войск из Украины и прекращения огромных человеческих страданий" в нашей стране и за ее пределами.