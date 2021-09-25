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В ООН обнародовали отчет о зверствах режима Лукашенко в Беларуси

25 сентября, 2021 суббота
21:52
Мир Площадь Бангалор, Минск

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обнародовала отчет, в котором режим Лукашенко обвиняют в репрессиях против политзаключенных в Беларуси

Об этом сообщает Голос Америки.

В отчете, представленном на сессии Совета по правам человека в ООН в Женеве, обнародованы данные о нарушениях прав человека в Беларуси, начиная с мая 2020 года.

"Я глубоко обеспокоена все более жесткими ограничениями основных гражданских свобод, включая рейды полиции на организации, представляющие гражданское общество и независимые СМИ, а также арестаы и уголовное преследование правозащитников и журналистов", - сказала Бачелет.

Она добавила, что в Беларуси более 650 политзаключенных. В прошлом году, по данным ООН, были задержаны 500 журналистов, по меньшей мере 68 из которых подверглись жестокому обращению.

Мишель Бачелет отметила, что в ООН поступают сообщения о пытках, которым подвергались арестованные белорусы. По меньшей мере четверо протестующих умерли во время содержания под стражей в милиции.

В ООН также поступали свидетельства о сексуальном насилии, совершенном сотрудниками правоохранительных органов против женщин и мужчин. По словам Бачелет, речь идет о сексуальном насилии, угрозах сексуального насилия, психологическом насилии и сексуальных домогательствах.

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изнасилование
режим Лукашенко
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