В ООН обнародовали отчет о зверствах режима Лукашенко в Беларуси
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обнародовала отчет, в котором режим Лукашенко обвиняют в репрессиях против политзаключенных в Беларуси
Об этом сообщает Голос Америки.
В отчете, представленном на сессии Совета по правам человека в ООН в Женеве, обнародованы данные о нарушениях прав человека в Беларуси, начиная с мая 2020 года.
"Я глубоко обеспокоена все более жесткими ограничениями основных гражданских свобод, включая рейды полиции на организации, представляющие гражданское общество и независимые СМИ, а также арестаы и уголовное преследование правозащитников и журналистов", - сказала Бачелет.
Она добавила, что в Беларуси более 650 политзаключенных. В прошлом году, по данным ООН, были задержаны 500 журналистов, по меньшей мере 68 из которых подверглись жестокому обращению.
Мишель Бачелет отметила, что в ООН поступают сообщения о пытках, которым подвергались арестованные белорусы. По меньшей мере четверо протестующих умерли во время содержания под стражей в милиции.
В ООН также поступали свидетельства о сексуальном насилии, совершенном сотрудниками правоохранительных органов против женщин и мужчин. По словам Бачелет, речь идет о сексуальном насилии, угрозах сексуального насилия, психологическом насилии и сексуальных домогательствах.
- Напомним, 19 сентября журналистка газеты "Наша нива" Екатерина Карпицкая рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить в СИЗО силовых органов Лукашенко на улице Окрестина, где она провела 30 дней.
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