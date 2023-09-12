В ООН обнародовали новый отчет о количестве жертв агрессии РФ среди гражданских украинцев

Об этом говорится в новом отчете Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ).

Данные включают в себя зарегистрированные случаи гибели и ранений среди гражданского населения в Украине из-за боевых действий после широкомасштабного вторжения России с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 10 сентября 2023 года.

Так, в этот период УВКПЧ зафиксировало 27 149 жертв среди гражданского населения страны:

9614 были убиты,

17 535 были ранены.

За первые десять дней сентября количество потерь среди гражданского населения в Украине, по данным ООН, составило 292 человека. Среди них:

55 были убиты (29 мужчин, 21 женщина, 1 девочка, а также 4 взрослых, пол которых пока неизвестен),

и 237 получили ранения (101 человек, 77 женщин, 7 мальчиков, 2 девочки, а также 50 взрослых, пол которых - неизвестен).

При этом в УВКПЧ обращают внимание, что фактические цифры – значительно выше, поскольку "получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения". Это касается, например, Мариуполя, Лисичанская, Попасной и Северодонецка, где есть сообщения о многочисленных жертвах гражданского населения.