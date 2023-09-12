В ООН обнародовали новый отчет о количестве жертв агрессии РФ среди гражданских украинцев
В Украине с начала полномасштабной военной агрессии России уже погибли более 9,6 тысяч мирных жителей, и еще более 17,5 тысяч человек были ранены
Об этом говорится в новом отчете Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ).
Данные включают в себя зарегистрированные случаи гибели и ранений среди гражданского населения в Украине из-за боевых действий после широкомасштабного вторжения России с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 10 сентября 2023 года.
Так, в этот период УВКПЧ зафиксировало 27 149 жертв среди гражданского населения страны:
- 9614 были убиты,
- 17 535 были ранены.
За первые десять дней сентября количество потерь среди гражданского населения в Украине, по данным ООН, составило 292 человека. Среди них:
- 55 были убиты (29 мужчин, 21 женщина, 1 девочка, а также 4 взрослых, пол которых пока неизвестен),
- и 237 получили ранения (101 человек, 77 женщин, 7 мальчиков, 2 девочки, а также 50 взрослых, пол которых - неизвестен).
При этом в УВКПЧ обращают внимание, что фактические цифры – значительно выше, поскольку "получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения". Это касается, например, Мариуполя, Лисичанская, Попасной и Северодонецка, где есть сообщения о многочисленных жертвах гражданского населения.
- 5 сентября Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине во время визита в Киев заявила, что у него нет достаточных доказательств для признания геноцида в стране.
- А уже 10 сентября специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс заявила , что пытки российскими офицерами украинских гражданских лиц и военнопленных свидетельствуют о том, что это стало частью системной политики России против Украины.
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