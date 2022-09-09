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В ООН Норвегия призвала мир помогать в восстановлении Украины после войны

9 сентября, 2022 пятница
09:03
Мир

Представитель ООН подчеркнула, что международное сообщество должно всячески помогать Украине в послевоенном восстановлении, чтобы миллионы беженцев могли вернуться домой

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на постоянную представительницу Норвегии при этой организации Мону Юль.

"Развязанная Россией война разрушает дома, школы и больницы. Нам важно поддержать усилия Украины по восстановлению, чтобы миллионы вынужденных переселенцев однажды могли вернуться в свои дома", - подчеркнула Юль.

Представитель ООН подчеркнула, что к работе должны привлечься гуманитарные институции и организации по развитию. Также дипломата беспокоят создание фильтрационных лагерей на временно захваченных территориях Украины армией РФ.

"Гуманитарные организации должны получить беспрепятственный доступ ко всем местам содержания в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала представитель Норвегии.

  • На 25 августа было известно, что на фоне российского сокращения поставки газа в страны ЕС ради политического давления, Норвегия смогла стать главным поставщиком газа в Европе, отобрав эту роль у России.
  • 26 августа в Норвегии вступил в силу пакет санкций против РФ, утвержденный Европейским Союзом 21 июля.
  • Норвежское правительство предлагает выделить 2 миллиарда норвежских крон ($200 млн) для того, чтобы помочь Украине в обеспечении себя газом до зимнего периода.
  • Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые площадки и блоки наведения. А также приборы ночного видения для ВСУ.

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ООН
Норвегия
война с Россией
востановление Украины
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