В ООН Норвегия призвала мир помогать в восстановлении Украины после войны
Представитель ООН подчеркнула, что международное сообщество должно всячески помогать Украине в послевоенном восстановлении, чтобы миллионы беженцев могли вернуться домой
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на постоянную представительницу Норвегии при этой организации Мону Юль.
"Развязанная Россией война разрушает дома, школы и больницы. Нам важно поддержать усилия Украины по восстановлению, чтобы миллионы вынужденных переселенцев однажды могли вернуться в свои дома", - подчеркнула Юль.
Представитель ООН подчеркнула, что к работе должны привлечься гуманитарные институции и организации по развитию. Также дипломата беспокоят создание фильтрационных лагерей на временно захваченных территориях Украины армией РФ.
"Гуманитарные организации должны получить беспрепятственный доступ ко всем местам содержания в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала представитель Норвегии.
- На 25 августа было известно, что на фоне российского сокращения поставки газа в страны ЕС ради политического давления, Норвегия смогла стать главным поставщиком газа в Европе, отобрав эту роль у России.
- 26 августа в Норвегии вступил в силу пакет санкций против РФ, утвержденный Европейским Союзом 21 июля.
- Норвежское правительство предлагает выделить 2 миллиарда норвежских крон ($200 млн) для того, чтобы помочь Украине в обеспечении себя газом до зимнего периода.
- Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые площадки и блоки наведения. А также приборы ночного видения для ВСУ.
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