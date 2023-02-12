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В ООН не исключают рост вдвое числа жертв землетрясений в Турции и Сирии

12 февраля, 2023 воскресенье
11:58
Мир

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии может увеличиться вдвое по сравнению с нынешним уровнем

Об этом координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс сказал в эфире Sky News.

"Трудно точно оценить, поскольку нам нужно разобрать завалы, но я уверен, что это (количество жертв – ред.) удвоится или даже больше", - отметил Гриффитс.

Кроме того, по его словам, спасательные работы сейчас на завершающей стадии.

"Это ужасно. Природа наносит ответный удар очень жестоким образом… мнение, что эти горы обломков все еще удерживают людей, некоторые из них до сих пор живы…", - добавил координатор ООН.

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Также он считает, что будет тяжело принять решение об окончательном завершении спасательной операции.

"Говорят, что 72 часа – это золотой период (для спасения – ред.) … Но вот только, час два назад, вытащили кого-то живым. Наверное, будет невероятно трудно решить, когда остановить эту фазу спасения и перейти к следующей фазе, которая также будет иметь свои проблемы", - сказал Гриффитс.

  • 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
  • По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
  • 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
  • 10 февраля спасатели извлекли из-под завалов шестерых человек, находившихся под обломками разрушенного здания более 100 часов. Также из-под завалов спасли украинку и ее 4-летнего сына.
ООН
Сирия
Турция
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