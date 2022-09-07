В ООН назвали условие для предотвращения ядерной катастрофы на ЗАЭС
Чтобы избежать ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, необходимо создать демилитаризованный периметр вокруг нее, а также прекратить какие-либо военные действия в направлении станции или из нее
Об этом во вторник, 6 сентября, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время заседания Совбеза ООН.
Любые повреждения, умышленные или случайные, нанесенные крупнейшей АЭС в Европе, или повреждение любому другому ядерному объекту в Украине могут повлечь за собой ядерную катастрофу, которая повлияет на близлежащий регион и выйдет за его пределы, — считает Гутерреш.
Генсек ООН призвал предпринять всевозможные шаги, чтобы избежать этого сценария.
"Первый шаг: российские и украинские силы должны обязаться не вести никаких военных действий в направлении этого объекта или с него. Запорожская АЭС не должна быть ни объектом, ни платформой для проведения военных операций", – сказал он.
Вторым шагом Гутерреш назвал соглашение о демилитаризованном периметре вокруг станции. В частности, он предусматривает обязательство российских сил вывести военнослужащих и технику с периметра, а также обязательства украинских сил не выдвигаться на этот периметр.
- Гендиректор МАГАТЭ предложил ООН решение проблемы ЗАЭС.
- 6 сентября МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам миссии на ЗАЭС.
- На ЗАЭС осталось двое постоянных представителей МАГАТЭ, остальные инспекторы покинули станцию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.22Продажа 40.25
- Актуальное
- Важное