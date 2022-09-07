В ООН назвали условие для предотвращения ядерной катастрофы на ЗАЭС

Об этом во вторник, 6 сентября, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время заседания Совбеза ООН.

Любые повреждения, умышленные или случайные, нанесенные крупнейшей АЭС в Европе, или повреждение любому другому ядерному объекту в Украине могут повлечь за собой ядерную катастрофу, которая повлияет на близлежащий регион и выйдет за его пределы, — считает Гутерреш.

Генсек ООН призвал предпринять всевозможные шаги, чтобы избежать этого сценария.

"Первый шаг: российские и украинские силы должны обязаться не вести никаких военных действий в направлении этого объекта или с него. Запорожская АЭС не должна быть ни объектом, ни платформой для проведения военных операций", – сказал он.

Вторым шагом Гутерреш назвал соглашение о демилитаризованном периметре вокруг станции. В частности, он предусматривает обязательство российских сил вывести военнослужащих и технику с периметра, а также обязательства украинских сил не выдвигаться на этот периметр.

Гендиректор МАГАТЭ предложил ООН решение проблемы ЗАЭС.

6 сентября МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам миссии на ЗАЭС.

На ЗАЭС осталось двое постоянных представителей МАГАТЭ, остальные инспекторы покинули станцию.