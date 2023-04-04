В ООН назвали количество украинцев, погибших в марте в результате полномасштабного вторжения России
В марте 2023 года зафиксировали гибель 178 гражданских в Украине в результате российского вторжения, 587 человек были ранены
Эту информацию подтверждает управление верховного комиссара ООН по правам человека.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ООН зафиксировала 8 451 погибшего и 14 156 раненых среди гражданского населения.
С 1 по 31 марта в организации зафиксировали данные о гибели 178 человек и ранения 587.
В организации отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.
"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", - говорится в сообщении.
В УВКПЧ ООН добавляют, что большинство зафиксированных потерь вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами.
- По данным ОГПУ, по состоянию на утро 3 апреля 2023 года более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ: 467 детей погибли и более 944 получили ранения.
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