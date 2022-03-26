В ООН назвали количество убитых российскими оккупантами мирных жителей Украины

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека .

По данным Организации объединенных наций, потери среди гражданских лиц с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, до 24 марта 2022 года составляют 2788 гражданских, в том числе 1081 погибший.

"ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", - заявили в ООН.

Это касается Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах гражданского населения.

"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - говорится в документе.

26 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли по меньшей мере 136 детей .

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