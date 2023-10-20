В ООН назвали блокаду сектора Газы преступлением против человечества. Израиль резко отреагировал

Об этом говорится в пресс-релизе Управления по защите прав человека.

"Полная осада Газы в сочетании с невыполнимыми приказами об эвакуации и принудительным перемещением населения является нарушением международного гуманитарного и уголовного права. Это тоже неописуемо жестоко", - говорится в заявлении экспертов.

Также в ООН заявили о рисках геноцида палестинского народа.

Эксперты подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня и обеспечения срочного допуска гуманитарной помощи, а также обеспечения физической безопасности мирного населения.

Реакция Израиля

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан отверг обвинения экспертов ООН, заявив, что они "защищают террористов, причастных к геноциду еврейского народа", передает CNN .

"Эти заявления высокопоставленных чиновников показывают, насколько искаженной является ООН", — сказал дипломат.

"Основной гуманитарной ситуацией, на которой они должны сосредоточиться, является состояние более 200 невинных гражданских лиц, содержащихся в заложниках в Газе, вместо того чтобы помогать террористам и их сторонникам", - добавил Эрдан.

Напомним, ранее против блокады сектора Газы высказался Папа Римский Франциск.

Война в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, дома командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться к конгрессу с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.