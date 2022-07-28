В ООН надеются, что первый корабль с зерном выйдет из украинского порта уже 29 июля. Схема движения
ООН рассчитывает, что первый рейс с украинским зерном из разблокированных украинских портов отправится 29 июля
Об этом сообщил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"Мы надеемся и планируем, что первое судно может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдет завтра", - сказал он.
Гриффитс также сообщил, что договоренности по экспорту украинского зерна предполагают вывоз удобрений.
Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко показал, как будет выглядеть зерновой коридор. Также накануне его обнародовала Одесская гидрографическая станция ODESA-NAVTEX.
- 27 июля в Черном море возобновили работу порты Одесса, Черноморск и Южный.
- В Стамбуле заработал координационный центр мониторинга зерновых коридоров.
- Напомним, несколько дней назад Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 39.3Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное