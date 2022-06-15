English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В ООН изучают факты массового похищения Россией украинских детей

В ООН изучают факты массового похищения Россией украинских детей

15 июня, 2022 среда
23:46
война с Россией

Управление Верховного комиссара по правам человека изучает сообщения о насильственной депортации детей из детских домов на оккупированных территориях Донбасса

Об этом на заседании Совета по правам человека в Женеве заявила Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет.

"Мы обеспокоены вероятными планами российских властей разрешить перемещение детей из Украины в семьи в РФ, что, похоже, не предусматривают шаги по воссоединению семей и не учитывают интересы ребенка", — сказала она, отметив, что УВКПЧ не располагает данными о количество похищенных детей.

По данным ЮНИСЕФ, до российского вторжения 24 февраля в детских домах, интернатах и других учреждениях Украины находилось более 91 тысячи детей.

Согласно заявлению ЮНИСЕФ, Россия "может изменить действующее законодательство, чтобы облегчить ускоренное усыновление" сирот из Украины.

"ЮНИСЕФ считает, что усыновление никогда не должно происходить во время или сразу после чрезвычайных ситуаций. Дети, разлученные с родителями во время чрезвычайной гуманитарной ситуации, нельзя считать сиротами. Необходимо обеспечить все возможности для воссоединения семьи", — говорится в заявлении Мишель Бачелет.

  • Верховная Рада Украины 1 июня 2021 приняла постановление отмечать 4 июня как День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
ООН
дети войны
усыновление
Читайте также:
14 июня, 2022 вторник
Изменение правил мобилизации: для ряда категорий граждан предусмотрели отсрочки от призыва
Енс Столтенберг
15 июня, 2022 среда
Столтенберг рассказал, что войдет в новый пакет помощи НАТО Украине
Збірна України
15 июня, 2022 среда
Лига наций: как выглядит таблица группы сборной Украины после 4-х туров
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.38
    Покупка 34.38
    Продажа 35.23
  • EUR
    Покупка 35.77
    Продажа 37.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
16 июня
00:37
На фото университет Гумбольдта
Немецкие университеты организуют вступительные экзамены для украинских беженцев
00:29
"В войне ни одна система вооружений никогда не является серебряным шаром", - генерал Милли
00:14
Мевлют Чавушоглу
Для вывоза украинского зерна не нужно разминировать море, - Мевлют Чавушоглу
00:05
На фото сине-желтый автобус
В британском Корнуолле ввели бесплатный проезд для беженцев из Украины
00:03
Алексей Данилов
Уничтожение нашей нации – это для них задача номер один. Данилов о заявлениях Медведева и Рогозина
00:01
Лидер "Ливерпуля" договорился о трансфере в "Баварию"
2022, среда
15 июня
23:35
Зеленский: мир в восторге и хочет учиться у наших защитников и защитниц
23:33
Залужный
Залужный объяснил важность Северодонецка для обороны Луганщины
23:02
Мы настолько приблизились к этому, как нельзя было и мечтать еще несколько лет назад - Зеленский о кандидатстве в ЕС
22:59
Американский генерал сравнил бои на Донбассе с Первой мировой войной
22:51
Российские вертолеты обстреляли Глухов в Сумской области
22:43
Оружие нужно регулярно, больше и быстрее. Дмитрий Кулеба пообщался с Энтони Блинкеном
22:42
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 июня
22:30
Зеленский поговорил с Джонсоном о войне и продовольственной безопасности
22:16
Генерал Марченко прогнозирует, что Украина начнет контрнаступление к сентябрю, если получит нужное вооружение
22:12
Россия продолжает геноцид украинцев: в Донецкой области погиб 1 гражданский, 8 - ранены
22:06
Аналитика
Сергей Згурец
Динамика вокруг Северодонецка и Лисичанска будет объектом повышенного внимания. Колонка Сергея Згурца
21:56
ОТУ "Восток" 15 июня уничтожила 34 оккупанта, 2 склада, БМП и БТР
21:54
Оккупанты разбомбили вагон с гуманитарной помощью для "ЯМариуполь"
21:50
Пентагон назвал перечень вооружения, которое предоставит Украине, согласно новому пакету помощи
21:48
Очередной российский симулякр. МИД Украины прокомментировал Петербургский международный экономический форум
21:41
Дани Алвес
Самый тулованный футболист мира объявил, что идет из "Барселоны"
21:38
Удар по месту ремонта захваченной техники после сюжета 1+1: российская бронемашина имела французский тепловизор Thales, - расследование
21:35
Алексей Данилов
Россия отказалась от идеи "референдумов" на оккупированных территориях. Она будет открыто аннексировать их, - Данилов
21:30
Американские ракетные системы HIMARS поступят в Украину до конца июня
21:28
Несколько станций харьковской подземки закрыли из-за угрозы вражеского авиаудара, - горсовет
21:13
Канада, Польша, Словакия, Нидерланды и Германия сообщили о новом вооружении, которое передадут Украине
21:11
Фьюри сообщил, сколько будет стоить его возвращение на ринг
21:11
Оккупанты дважды попали по Новомосковскому району Днепропетровщины
21:09
Путин наградил орденом Жукова танковый полк, причастный к военным преступлениям в Богдановке под Киевом
20:51
Бронежилеты, шлемы, морозильные камеры и переноски для гранатометчиков. Порошенко рассказал об очередной партии помощи фронту
20:43
Под Харьковом в плен к россиянам попали двое американских добровольцев, - The Telegraph
20:41
На Херсонщине оккупанты назначили "мэром" Таврийска коллаборанта из Каховки, - Центр журналистских расследований
20:33
Керченский мост - цель номер один для украинских военных, - генерал Марченко
20:20
Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев перед решением Еврокомиссии о кандидатстве Украины в ЕС, - FT
20:12
Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $1 млрд, а перед этим пообщался с Зеленским
20:08
Поддержали российскую агрессию: из НАН Украины исключили Азарова и еще 20 человек
19:56
Турция готова помочь с перевозкой украинского зерна, но ждет ответа России
19:50
С 24 февраля РФ уничтожила или повредила 94 спортивных объекта в Украине
19:40
В Белгороде оккупанты привлекают медработников из других регионов, что свидетельствует о значительных потерях войск РФ, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV