Об этом на заседании Совета по правам человека в Женеве заявила Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет.

"Мы обеспокоены вероятными планами российских властей разрешить перемещение детей из Украины в семьи в РФ, что, похоже, не предусматривают шаги по воссоединению семей и не учитывают интересы ребенка", — сказала она, отметив, что УВКПЧ не располагает данными о количество похищенных детей.

По данным ЮНИСЕФ, до российского вторжения 24 февраля в детских домах, интернатах и других учреждениях Украины находилось более 91 тысячи детей.

Согласно заявлению ЮНИСЕФ, Россия "может изменить действующее законодательство, чтобы облегчить ускоренное усыновление" сирот из Украины.

"ЮНИСЕФ считает, что усыновление никогда не должно происходить во время или сразу после чрезвычайных ситуаций. Дети, разлученные с родителями во время чрезвычайной гуманитарной ситуации, нельзя считать сиротами. Необходимо обеспечить все возможности для воссоединения семьи", — говорится в заявлении Мишель Бачелет.

Верховная Рада Украины 1 июня 2021 приняла постановление отмечать 4 июня как День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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